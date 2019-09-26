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ESENYURT'TA KOLONLARI ÇATLAYAN 5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Ersan SAN/İSTANBUL,()-ESENYURT'ta ana kolonları çatlayan 5 katlı bina boşaltıldı. Elektrik, su ve doğalgazı kesilen bina tahliye edilerek mühürlendi. İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğündeki deprem depremin etkisiyle Esenyurt Turgut...
GÜNDEM 26.09.2019, 17:42
Ersan SAN/İSTANBUL,()-ESENYURT'ta ana kolonları çatlayan 5 katlı bina boşaltıldı. Elektrik, su ve doğalgazı kesilen bina tahliye edilerek mühürlendi.
İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğündeki deprem depremin etkisiyle Esenyurt Turgut Özal Mahallesi 66. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın ana kolonları çatladı. Bina arka tarafa doğru yatarken, bina sakinleri tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipleri binanın elektrik, su ve doğalgazını kesti. Bina tahliye edilerek mühürlendi.
Görüntü Dökümü:
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-Binadan görüntüler
-Tahliye edilenler
-Genel ve detaylar
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