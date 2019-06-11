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ESENYURT'TA İŞ YERİNE 15 DAKİKA ARA İLE 4 KURŞUN

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, () ESENYURT’ta kuru yemiş satılan bir işyerine 15 dakika ara ile iki kez tabanca ile saldırı düzenlendi. Kapalı işyerinin kepenklerine isabet eden kurşunlar vitrin camını kırarak, raflara isabet etti. Esenyurt’taki...

ESENYURT'TA İŞ YERİNE 15 DAKİKA ARA İLE 4 KURŞUN

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()
ESENYURT’ta kuru yemiş satılan bir işyerine 15 dakika ara ile iki kez tabanca ile saldırı düzenlendi. Kapalı işyerinin kepenklerine isabet eden kurşunlar vitrin camını kırarak, raflara isabet etti.

Esenyurt’taki İnönü Mahallesi 421’inci Sokak’taki Cüneyt Altuğ, kuru yemiş sattığı işyerini gece yarısı kapattıktan sonra evine gitti. Altuğ’un eve gitmesinden kısa süre sonra kimliği belirsiz bir kişi gelerek işyerine 2 el ateş etti. Görgü tanıklarının ifadesine göre aynı kişi, 15 dakika sonra tekrar gelerek 2 el daha ateş açtı. Sabah işyerine gelen Cüneyt Altuğ, kepenkleri delip, vitrin camını kıran ve kuru yemiş raflarından birisine isabet eden kurşun deliklerini görünce polisi aradı. Polis, saldırganın kimliğini belirlemeye çalışırken, Altuğ, “Benim kimse ile bir husumetim yoktur. İş yerime ateş eden faili meçhul şahıs ve şahısların yakalanması halinde onlardan davacı ve şikayetciyimö dedi.  

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme’ suçu kapsamında kuru yemişçiye ateş eden kimliği belirsiz şüphelinin tespit edilerek yakalanması amacıyla soruşturmaya başladı.

Görüntü dökümü:
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-İşyeri güvenlik kamerasında kurşun isabet ederken camın kırılma görüntüleri
-Kuru Yemiş dükkanının sahibi kurşunların yerini gösterirken
-İşyeri sahibi saldırıyı anlatırken
-Genel ve detay görüntüler
 

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