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ESENYURT'TA 'ESCORT SİTESİ OPERASYONU'; 10 GÖZALTI
ESENYURT’ta düzenlenen operasyonda sanal ortamda kurdukları ‘Eskort sitesi’ ile para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu madde bulundurdukları öne sürülen 1’i yabancı uyruklu kadın, 10 şüpheli gözaltına alındı. Esenyurt...
GÜNDEM 28.10.2019, 12:01
ESENYURT’ta düzenlenen operasyonda sanal ortamda kurdukları ‘Eskort sitesi’ ile para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu madde bulundurdukları öne sürülen 1’i yabancı uyruklu kadın, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, son dönemde artan ihbarları değerlendirerek, dün saat 20.00 sıralarında Gözevler ile Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 3 ayrı adrese yönelik operasyon başlattı. Saat 04.00’e kadar sürdürülen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin internette kurdukları ‘Escort sitesi’ aracılığı ile para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü. Bu adreslerde yapılan aramalarda “Hayalet silahö olarak bilinen Glock marka ruhsatsız tabanca, 20.25 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerin suçta kullandığı 4 dizüstü bilgisayar ve 11 telefona da el konuldu. Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri ile bağlantıları olup olmadığı da araştırılmaya başlandı.
Gözaltına alınan Ş. B., Ş.K., B.C., M.Y., ‘Azad’ kod adlı E.K., K.F., A.D., A.K., T.K. ve yabancı uyruklu N. R. ele geçirilen malzemeler ile birlikte Kıraç Polis Merkezi’ne teslim edildi.
Görüntü Dökümü:
Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, son dönemde artan ihbarları değerlendirerek, dün saat 20.00 sıralarında Gözevler ile Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 3 ayrı adrese yönelik operasyon başlattı. Saat 04.00’e kadar sürdürülen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin internette kurdukları ‘Escort sitesi’ aracılığı ile para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü. Bu adreslerde yapılan aramalarda “Hayalet silahö olarak bilinen Glock marka ruhsatsız tabanca, 20.25 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerin suçta kullandığı 4 dizüstü bilgisayar ve 11 telefona da el konuldu. Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri ile bağlantıları olup olmadığı da araştırılmaya başlandı.
Gözaltına alınan Ş. B., Ş.K., B.C., M.Y., ‘Azad’ kod adlı E.K., K.F., A.D., A.K., T.K. ve yabancı uyruklu N. R. ele geçirilen malzemeler ile birlikte Kıraç Polis Merkezi’ne teslim edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Düzenlenen operasyon sırasında çekilen görüntüler
-Polislerden biri bilgisayarları incelerken
-Gözaltına alınan 11 şüpheli yüzleri duvarda
-Ele geçirilen malzeme ve silahların fotoğrafları
-Web sitesindeki mozaiklenmiş ilanlar ve "Uyarı" notu
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