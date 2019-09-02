ESENYURT'TA DAİREDE PATLAMA (2)

Yılmaz OKUR/İSTANBUL,()

Esenyurt'ta 4 katlı apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sırasında dairede olan bir kişi yaralanırken, dairede büyük çapta hasar meydana geldi.

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi, 2135. sokaktaki 4 katlı apartmanın en üst katında saat 10.00 sıralarında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlama sırasında içeride bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırdı.

Patlama nedeniyle daireden metal parçaları ve eşyalar sokağa düştü. Mahalle sakinleri patlama nedeniyle büyük korku ve panik yaşayarak, sokağa çıktı. Bu sırada apartman önünde kimsenin olmaması olası bir kazanın önüne geçti. Sokakta bulunan park halindeki bazı otomobiller zarar gördü. Patlamanın olduğu dairenin karşısındaki apartmandaki bazı dairelerin de camları kırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri