ESENYURT'TA ÇATI YANGINI
Ersan SAN / İSTANBUL Esneyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 18.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi...
Ersan SAN / İSTANBUL
Esneyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi 1007. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıdan önce dumanlar adından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
---------
-Yangından görüntüler
-Ekiplerin müdahalesi
-Yaşanan hareketlilik
Detaylar
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|06:13
|Güneş
|07:40
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:56
|Yatsı
|19:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6