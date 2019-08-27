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ESENYURT'TA BİR KADIN SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI (1)
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL () Esenyurt'ta, bir kadına kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Göğsünden ve kalçasından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay, 17.00 sıralarında...
GÜNDEM 27.08.2019, 15:56
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL ()
Esenyurt'ta, bir kadına kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. Göğsünden ve kalçasından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay, 17.00 sıralarında Doğan Aras Bulvarında meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen Mukaddes D. isimli bir kadına kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsünden ve kalçasından yaralanan kadını Ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırdı.
Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntü
-Polis ekipleri
-Genel ve Detaylar
25°
açık
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