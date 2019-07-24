Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

ESENYURT'TA ANNE VE KIZINI SİLAHLA YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()  Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı. İnönü Mahallesi 353 sokakta oturan eski kız arkadaşının evine gelen Soydan A. yanında getirdiği silahla Kübra G. ve annesi Nurdane...

ESENYURT'TA ANNE VE KIZINI SİLAHLA YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,() 
Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
İnönü Mahallesi 353 sokakta oturan eski kız arkadaşının evine gelen Soydan A. yanında getirdiği silahla Kübra G. ve annesi Nurdane G.'yi yaralamıştı. Yaralanan 2 kadın tedavi altına alınırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüpheli Soydan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Soydan A. gece 02.00'de Beylikdüzü, Yakuplu'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Soydan A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Soydan A. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
-------------------
-Şüphelinin polis aracına bindirilmesi
24.07.2019 - 11.57 Haber Kodu : 190724061


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.