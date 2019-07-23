Esenyurt'ta anne ve kızına silahlı saldırı

ESENYURT'ta Kübra G. ve annesi Kübra G.'nin eski sevgilisinin silahlı saldırısına uğradı.

Olay, İnönü Mahallesi 353 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanan Kübra G. (36) 2 çocuğuyla birlikte 5 katlı apartmanın 2'nci katında yaşıyordu. Kübra G. bir hafta önce görüştüğü erkek arkadaşından ayrıldı.



İsmi öğrenilemeyen kişi saat 11.30 sıralarında kamyonetiyle Kübra G.'nin evine geldi. Şüpheli ile Kübra G. arasında tartışma çıktı.



Şüpheli bir süre sonra yanında getirdiği silahla Kübra G.'ye ve evde bulunan annesi Nurdane G.'ye ateş açtı. Kübra G. kalçasından annesi Nurdane G. ise elinden yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

