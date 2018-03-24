ESENYURT'TA 96 KAÇAK GÖÇMEN GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul
Esenyurt'ta kaçak göçmenlere yönelik denetim yapıldı. 96 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenlere 15 Mart'ta denetim yaptı. 2 saat süren denetimlerde 96 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kaçak göçmenler Yabancılar Şube Müdürlüğü'nün Pendik'te bulunan merkezine götürüldü. 96 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilecek.
Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin şüphelileri incelemesi
-Bazı kişilerin gözaltına alınması
-Gözaltına alınan şüphelilerin otobüsteki görüntüsü
-Genel ve detaylar