Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor (1)

Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, () ESENYURT'ta 4 katlı binanın çatısındaki yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler içinde kalan çatıyı söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan çatıyı söndürmek için çalışmalar sürüyor.

(FOTOĞRAF)