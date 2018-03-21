ESENYURT'TA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL

Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Saldırı anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, bir grubun kavga ettiği, silahla yaralananlardan birinin yerde yattığı görülüyor. Ağaya kalkmaya çalışan yaralıya bir grubun yardımcı olmaya çalıştıkları da kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin kavga eden kişilere doğru geldikleri de görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Bir grubun kavga etme anı

-yaralının yerde yatması

-yaralının ayağa kalkmaya çalışması

Bir grubun yaralıya yardım etmesi

-Polis ekiplerinin kavga edenlere doğru gelmesi



