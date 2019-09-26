ESENYURT KAYMAKANLIK BİNASINDA PANİK ANLARI

ANIL UÇAN/İSTANBUL,()

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depreme Esenyurt Kaymakamlık binasında yakalanan vatandaşlar büyük panik yaşadı. O anlar cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem sırasında Esenyurt Kaymakamlık binasında bulunan vatandaşlar ve çalışanlar büyük panik yaşadı. Deprem anında vatandaşların bir bölümü dışarıya çıkmak için koşarken, bina içerisinde kalanlar dualar ettiler. Bazı vatandaşlar ise masaların altına saklandı. Yaşanılan panik anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Yaşanılan panik anları

-Vatandaşların dua etmesi

-Genel detaylar

