ESENLER'DEKİ DEHŞET OLAYIN SONRASI KAMERADA 

Çağatay KENARLI - Murat SOLAK / İSTANBUL

Esenler'de cinnet getiren Suriyeli bir kişi, eşi ve iki çocuğuna tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Baba daha sonra 5.kattan atlayarak intihar etti. Olayın hemen sonrasında sokakta yaşanan dehşet anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde intiharın hemen ardından sokaktakilerin dehşet içinde kaldıkları görülüyor.

Öte yandan, ağır yaralanan anne Midya Muhammed'in binadan yaralı olarak çıkarılarak ambulansa konulması da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Sokaktakilerin olayın hemen ardından yaşadığı dehşet anları

Cep telefonu kamerası

-Annenin binadan çıkarılarak ambulansa konulması