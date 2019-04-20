ESENLER'DE YANGIN: 3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Haber - Kamera: Mustafa BAKIRHAN İSTANBUL

Esenler'de bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Esenler Turgut Reis Mahallesi 527. Sokaktaki 5 katlı bir binanın 3. katında saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken dairede bulunan aynı aileden 3'ü çocuk 2'si kadın 5 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla ambulansa alınan kadın ve çocuklar hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Yangın çıkan sokaktan detaylar

-Polis sağlık görevlisi ve itfaiyenin çalışmaları

-Dumandan etkilenenlerin ambulansa alınması

-Sokaktan detaylar

-Röportaj

-Genel ve detaylar

