ESENLER'DE RÜZGAR NEDENİYLE ÇATIDAN DÜŞEN PARÇALAR 4 ARACA HASAR VERDİ
Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,() ESENLER'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısından düşen parçalar sokakta park halinde olan 4 araca zarar verdi. Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan binanın çatısındaki yapı malzemeleri...
Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,() ESENLER'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısından düşen parçalar sokakta park halinde olan 4 araca zarar verdi.
Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan binanın çatısındaki yapı malzemeleri şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Fevzi Çakmak Mahallesi 1119 sokağa düşen parçalar park halinde bulunan 4 otomobile zarar verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hasar gören 4 otomobilin çekilmesinin ardından belediye ekipleri çatıdan düşen parçaları kamyonete yükledi. Polis ekipleri de güvenlik gerekçesiyle sokağı bir süre yaya ve araç trafiğine kapattı. Düşen parçaların temizlenmesinin ardından sokak trafiğe açıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Çatıdan düşen parçalar
-işçilerin parçaları toplaması
-Polis ekipleri
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