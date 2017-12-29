 ESENLER'DE KUYUMCU SOYGUNU SIRASINDA ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 2  YARALI (3)

* SICAK ANLAR AMATÖR KAMERADA...

* Esenler'de kuyumcu soygunu sırasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

Esenler'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Esenler'de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi. Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada soygunculardan biri öldü. Kuyumcu ile bir soyguncu da yaralandı.

Çatışmada kuyumcu ile soygunculardan biri de yaralandı. Diğer soyguncu ise kaçtı.

YAŞANANLAR AMATÖR KAMERADA

Soygunun hemen ardından yaşananları bir amatör kamera kaydetti. Silah seslerinin de duyulduğu görüntülerde yerde bir yaralının olduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:

----------------

AMATÖR KAMERA

-Yerdeki soyguncu

-Silah sesleri

-Polisin görüntüsü

/////////

-Olay yerinden görüntüler

-Kuyumcu dükkanının görüntüsü

-Polisin incelemesi



29.12.2017 - 11.36 - Haber Kodu : 171229044