ESENLER'DE ÇATLAKLAR NEDENİYLE BOŞALTILAN BİNADAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL

Esenler'de kolonlarında çatlaklar oluştuğu için boşatılan ve mühürlenen binada ekiplerin incelemeleri devam ediyor. Mühürlenen bina havadan görüntülendi.

Esenler, Nine hatun Mahallesi 157. Sokak'ta bulunan Aygün apartmanının kolonlarında dün sabah saatlerinde çatlamalar meydana gelmiş ve binada oturanlar tahliye edilmişti. Kolonların çatladığı binaya gelen ekipler incelemelerini sürdürüyor. Binanın bulunduğu sokak, emniyet şeridi çekilerek kapatıldı. Binadaki 15 daire ve tekstil atölyesinde çalışma yaptı. Binadaki incelemeler havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

-Binanın havadan görüntüleri

-Ekiplerin çalışması

-Detaylar

