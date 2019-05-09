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Esenler'de çatlaklar nedeniyle boşaltılan binadaki son durum havadan fotoğraflandı

Ersan SAN/İSTANBUL, ()  ESENLER'de kolonlarında çatlaklar oluştuğu için boşatılan ve mühürlenen binada ekiplerin incelemeleri devam ediyor.  Nine hatun Mahallesi 157. Sokak'ta bulunan Aygün apartmanının kolonlarında dün sabah saatlerinde...

Esenler'de çatlaklar nedeniyle boşaltılan binadaki son durum havadan fotoğraflandı

Ersan SAN/İSTANBUL, ()  ESENLER'de kolonlarında çatlaklar oluştuğu için boşatılan ve mühürlenen binada ekiplerin incelemeleri devam ediyor. 
Nine hatun Mahallesi 157. Sokak'ta bulunan Aygün apartmanının kolonlarında dün sabah saatlerinde çatlamalar meydana gelmiş ve binada oturanlar tahliye edilmişti. Kolonların çatladığı binaya gelen ekipler incelemelerini sürdürüyor. Binanın bulunduğu sokak, emniyet şeridi çekilerek kapatıldı. Binadaki 15 daire ve tekstil atölyesinde çalışma yapıldı. Binadaki son durum havadan fotoğraflandı.

(FOTOĞRAF)

 

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