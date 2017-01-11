ESENLER'DE ÇATIDAN DÜŞEN KAR BİRİKİNTİSİ KORKUTTU

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Esenler'de akşam saatlerinde 5 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütleleri ağırlık yapınca sokak içersine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saat 21.00 sıralarında 520. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında biriken kar kütleleri ağırlık yapınca kiremitlerle birlikte sokağa düştü. Olay sırasında sokakta kimsenin olmaması olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem alırken, Esenler Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de şerit çekti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla apartmanın çatı katına ulaşarak halen duran ve tehlikeye yol açabilecek kar kütlelerini temizledi. Zabıta ekipleri, binada oturan vatandaşlara cama çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Olayın yaşandığı binada oturan Mehmet Ulu, "Karlar düştüğünde işyrinden yeni gelmiştim. Şu anda herhangi bir can tehlikesi yok, arabalarda zarar yok. Her şey kontrol altında, telefon ettik 5 dakika sonra polisler geldi" dedi.

İtfaiye ekipleri bina sakinlerine bilgi verdikten sonra olay yerinden ayrıldı. Zabıta ekiplerinin, çatıda kalan kar birikintilerinin düşme ihtimaline karşı sokaktaki önlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Olayın meydana geldiği bina

- Çatıdaki kar birikintileri

- Yere düşen kar ve kiremit parçaları

- Bina sakini ile röp (Mehmet Ulu)

- İtfaiye ve zabıta ekiplerinin çalışması

- Genel ve detaylar