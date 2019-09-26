ESENLER'DE BİNALARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Kaan ÜLKER - Ahmet Turhan ALTAY / İSTANBUL, () -

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle Esenler'de bazı binalarda çatlaklar oluştururken vatandaşlar, panik içinde sokaklara çıktı.

Esenler Nine Hatun Mahallesi 109 Sokak 6 numarada Çelik ailesinin oturduğu evde de hasar oluştu.

Deprem sonrası kendisini ilk fırsatta dışarıya attığını ifade eden Güler Çelik, yaklaşık 2 saat sonra yeniden eve girebildiğini dile getirdi. Evin salonu, yatak odası ve mutfakta birçok çatlakla karşılaşan Güler Çelik, "Deprem anında kızımla oturuyordum, çocuk odasında da oğlum yatıyordu. O anda korkudan dolayı hiçbir şey düşünemedim. Besmele çektim, kızıma sarıldım. Büyük bir korku yaşadık. 1-2 saat sonra içeri girdiğimde binada büyük çatlaklar oluştuğunu gördük. Kader de ne varsa onu yaşayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Çatlayan binadan görüntüler

-Evin içinden görüntüler

-Sokakta bekleyenler

-Güler Çelik'in açıklamaları