Erzurum'a şehit ateşi düştü (2)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit düştüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde 29 Aralık 2019 tarihinde, PKK/YPG’li teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 31 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

HABER: ANKARA ()

