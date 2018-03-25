Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha edilme anı 
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha...
Basın Ekspres'te çamur kazası
Basın Ekspres'te çamur kazası
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...

ERMENİSTAN PLAKALI ARAÇ KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI 

  *Fatih'te meydana gelen trafik kazasında, Ermenistan plakalı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU-Ali KEREM BENGİ Kaza, Aksaray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki saat 05.00 sıralarında...

ERMENİSTAN PLAKALI ARAÇ KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI 

 

*Fatih'te meydana gelen trafik kazasında, Ermenistan plakalı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU-Ali KEREM BENGİ
Kaza, Aksaray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı'nda Edirne istikametinde seyreden Agop Kazaryan yönetimindeki Ermenistan plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki demir bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan 3'ü kadın 4 kişi hafif bir şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü Kazaryan hayatını kaybetti. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kaza nedeniyle yoğunlaşan araç trafiğini tek şeritten sağladı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından, otomobil sürücüsü Agop Kazaryan'ın cesedi morga kaldırıldı. Yolda oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan aracın çekiciyle
kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Gorüntü Dökümü:
-----------------
-Kaza yeri
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Sağlık ve polis ekipleri
-Kaza nedeniyle oluşan trafik
-Kaza yapan otomobilden detaylar
-Cenazenin ambulansla gönderilmesi
-Genel ve Detaylar
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314