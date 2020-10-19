Ermenistan'ın terör örgütü PKK/YPG ile iş birliği itirafı
Ermenistan ile terör örgütü PK/YPG arasındaki iş birliği Ermenistan Başbakanı Nicol Paşinyan’ın sözleri ile bir kez daha ortaya çıktı.
Ermenistan ile terör örgütü PK/YPG arasındaki iş birliği Ermenistan Başbakanı Nicol Paşinyan’ın sözleri ile bir kez daha ortaya çıktı.
Facebook hesabından İtalyan gazetesine verdiği röportajı paylaşan Paşinyan, “Avrupa şunu iyi bilmeli; Türkiye'yi kuzeydoğu ve güneydoğuda durduran son engel Ermenistandır.'' İfadelerini kullandı.
GÜNEYDOĞUDA KİM VAR?
Paşinyan’ın terör örgütleriyle ilgili sözlerini değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, “Kuzeydoğuyu anladık. Orada Ermenistan var. Peki güneydoğuda ne var? Orada da PKK/YPG var! İfadeler ‘yazılı olarak’ Paşinyan’ın resmi facebook sayfasından... Bu haliyle, terör örgütü YPG/PKK ile Ermenistan devleti arasındaki bağa-iş birliğine dair, bir başbakanın ağzından tarihi bir itiraftır.” ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar şu ifadeleri kullandı:
“ - Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’daki sınır ötesi destekli terör...
- Türkiye/Ermenistan/İran terör ringi...
- Suriye’de YPG/PKK’nın kurduğu sözde şehit Nubar Ozanyan taburu...
- Karabağ’a YPG/PKK transferi...
- YPG/PKK/ASALA bileşik terörü...
- YPG/PKK içinde etkisizleştirilen Ermeni kökenli teröristler...
Hepsi Paşinyan’ın açıklamasıyla daha anlamlı.
Ümit ederim YPG/PKK’nın ve onun siyasi uzantısı başta türevlerinin peşine takılanlar, üzerlerinde nasıl bir oyun oynandığını artık görürler. Saygı ile...”
İfadeler ‘yazılı olarak’ Paşinyan’ın resmi facebook sayfasından...
Bu haliyle, terör örgütü YPG/PKK ile Ermenistan devleti arasındaki bağa-işbirliğine dair, bir başbakanın ağzından tarihi bir itiraftır.
- Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’daki sınır ötesi destekli terör...
- Türkiye/Ermenistan/İran terör ringi...
- Suriye’de YPG/PKK’nın kurduğu sözde şehit Nubar Ozanyan taburu...
- Karabağ’a YPG/PKK transferi...
- YPG/PKK/ASALA bileşik terörü...
- YPG/PKK içinde etkisizleştirilen Ermeni kökenli teröristler...
Hepsi Paşinyan’ın açıklamasıyla daha anlamlı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016