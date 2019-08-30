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ERGENEKON DAVASI'NDAN BERAAT EDEN ÇÖMEZ YURDA DÖNDÜ

Ergenekon Davası'nda beraat eden eski AK Parti milletvekili Dr. Turhan Çömez Türkiye'ye döndü. Temmuz ayında görülen Ergenekon Davası'nda tüm sanıkların beraat etmesinin ardından davanın yurtdışındaki tek sanığı Turhan Çömez, 12...

GÜNDEM 30.08.2019, 20:13
ERGENEKON DAVASI'NDAN BERAAT EDEN ÇÖMEZ YURDA DÖNDÜ
Ergenekon Davası'nda beraat eden eski AK Parti milletvekili Dr. Turhan Çömez Türkiye'ye döndü.
Temmuz ayında görülen Ergenekon Davası'nda tüm sanıkların beraat etmesinin ardından davanın yurtdışındaki tek sanığı Turhan Çömez, 12 yıldır bulunduğu İngiltere'den Türkiye'ye döndü. Çömez bugün THY'nin tarifeli uçağı ile saat 17.40'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi

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