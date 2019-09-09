ERGENEKON DAVASI ESKİ MAHKEME BAŞKANINA FETÖ ÜYELİĞİNDEN 10 YIL HAPİS CEZASI

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, () FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan yargılanan Ergenekon davası eski mahkeme başkanlarından Hasan Hüseyin Özese, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, sanık Hasan Hüseyin Özese, tutuklu bulunduğu Bolu Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşmada, son savunmasını yapan sanık Özese, şunları söyledi: "Ben hakimlik şeref ve haysiyetiyle çalıştım 32 yıl boyunca. Türk milleti adına karar verdim. Kimsenin işine karışmadım. Kimseyi işime karıştırmadım. Kimseden talimat almadım, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Somut suç vakası yoktur. FETÖ/PDY ile hiçbir ilgim yok. Bylock kullanmadım, nasıl kullanıldığını da bilmiyorum. Dijitallerde FETÖ'ye yönelik hiçbir kelime çıkmadı. Ben, eşim,çocuklarım hiçbir şekilde FETÖ dershanelerine gitmedik, okullarında kalmadık. Himmet adı altında bağış, yardım yapmadım. Herhangi bir suç unsuru yoktur. FETÖ gazete ve dergilerine abone olmadım. Benim, eşimin, çocuklarımın Bankasya'da hesabı yoktur. Üzerimde 1 dolar bulunmamıştır. FETÖ/ PDY'den kimseyi tanımam, tanıdığım hakim ve savcıları resmi kimlikleri ile tanırım. Fethullah Gülen'i tanımam. "

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Aramalarda ele geçirilen delilleri reddeden sanık Özese, "38 aydır tek kişilik hücredeyim, tutukluyum. 56 yaşında cezaevine girdim, mağduriyeti fazlasıyla yaşadım. Tutukluluğum tedbir değil infazdır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Tutukluluğum yasalara uygun değildir. Vicdanınıza göre, hukuka göre karar vereceğinize inanıyorum" dedi.

10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Hüseyin Özese'nin "Anayasal düzeni ortadan kaldırma", "Şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verdi. Heyet, sanık Hasan Hüseyin Özese'nin "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" eyleminin sabit olduğunu belirtti. Sanığın duruşmalardaki tavır ve davranışlarını dikkate alarak cezasında takdiri indirim uygulayan heyet, Özese'yi 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Özese'nin tutukluluğunun devamına karar verildi.