EREN ERDEM TUTUKLANDI -1 

Haber: Özden ATİK-İSTANBUL

CHP Milletvekili Eren Erdem çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen CHP Milletvekili Eren Erdem İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılmıştı. Erdem, hakkında açılan Karşı Gazetesi davası nedeniyle savcılığın "kaçma şüphesi" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Eren Erdem hakkında, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı Karşı Gazetesi'ndeki çalışmaları nedeniyle dava açılmıştı. Erdem hakkında "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis isteniyor. Erdem hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 19 Eylül'de saat 10.00'da yapılmasına karar verilmişti. Eren Erdem, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından 21 Mayıs günü Atatürk Havalimanı'na gitmiş, ancak hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle çıkış yapamamıştı.