Erdoğan:Seçim sonrası OHAL'i kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, konuk olduğu CNN Türk -Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, OHAL'in seçim sonrası kaldırılabileceğini belirterek, "Seçim sonrası OHAL'i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buket Aydın moderatörlüğündeki ‘Seçim Özel’de, Demirören Medya Grup Başkanı, Kanal D ve CNN Türk İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

'16 YILIN TECRÜBESİNİ KONUŞUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesinin muhalefeti rahatsız ettiğini belirterek, CHP acumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi. Erdoğan, "Biz 16 yılın tecrübesini konuşuyoruz. 16 yıl çalıştık, boş durmadık. Türkiye'de ne eksik ne fazla onu gördük. Rahatsız oluyorlar bunlar çırak bile değil. Bir bakkalı, çırağa teslim eder misiniz? Etmezsiniz. Çıraklığı kalfalığı, ustalığı geride bıraktık. Şimdi halkımıza baş ustalık için bize icazet verin diyoruz. Aylarca seçim beyannamesi için çalışmalar yapıldı. Bitmedi hala çalışıyoruz. Sayın İnce'nin yeni yönetim sistemi diye bir derdi anlayışı var mı? Meydanlarda teröre yönelik bir şey duydunuz mu? Ben duymadım. Ben meydanlarda terörü anlatıyorum. O ise terörle kahramanca mücadele eden bir komutanın üzerine gidiyor. Aramızdaki fark bu. Biz kaç tane teröristi etkisiz hale getirdik onu anlatıyoruz. O ise, terörist başının desteği ile meydanlara gelen ve 7 Haziran seçimlerinde malum seçimlerin hemen arkasından 'dökülün meydana' diye Diyarbakır'daki Kürt kardeşlerimizi sokağa döken bir Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde gidip ziyaret ediyor. Bunları doğrusu bir proje olarak değerlendiriyorum. Bunlar bir proje örgüt. Ve bu proje örgüt ile bu dayanışmayı anlamak mümkün değil. Mesafeyi iyi koymak lazım. Bu milletin terörle bir mücadelesi var. Herkes konumunu iyi belirlemeli diye düşünüyorum. Sayın İnce kendi partisi içinde kaybetti, şimdi TRT ile bir mücadelenin içine girdi. TRT ile ilgili konuda, TRT'deki bu yayınlar keşke hiç olmasa. Orada da açıkça bunu söyleriz. Ama o TRT'ye değil Türkiye'ye talipmiş" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE TELEFONU EN ÇOK DİNLENEN KİŞİ BENİM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonunun dinlendiği ve CHP'nin park projeleri iddilarına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Türkiye'de telefonu en çok dinlenen kişi benim. Bu FETÖ takımı burada olduğu zamandan tutun daha sonrasına. Hepsi dinliyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir projesi varsa bugüne kadar niye açıklamadı? Ne anlar projeden? Bunlar proje adamı değil. Proje bizim işimiz" dedi.

"BU ZEVK İÇİN YAPILAN BİR ŞEY DEĞİL. ASLINDA BU PROJE STRATEJİK BİR PROJE'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'ne yönelik eleştirilere ilişkin bir soru üzerine şöyle konuştu:

"Boğazda bir yalıya gemi çarptı. Allah göstermesin bu bir tanker olabilir. Tanker olsaydı bu büyük bir felakete dönüşürdü. Yıllar önce benzer şey Haydarpaşa Limanı'nın önünde olmuştu. Aylarca o tanker yanmıştı. Bu bir değil iki değil, her an olabilir. Yalıların bir çoğuna zaman zaman bu tür gemiler zaten çarpmıştır. Bu zevk için yapılan bir şey değil. Aslında bu proje stratejik bir proje. Yaptığımız anda İstanbulumuza ayrı bir güzelliği katarken, stratejik bir damgayı da vuracağız. Kanal İstanbul, İstanbul'a kentsel dönüşüm noktasında da çok farklı bir güzellik katacak. Biz bununla birlikte kentsel dönüşümdeki bir çok insanları ev sahiplerini buralara taşıyacağız. Doğan yeni alanlarda yeni yapılanmalara gideceğiz. Oralara ayrı bir güzellik getirme gayreti içerisinde olacağız. Kanal İstanbul projesini anlamayan, inanın ne İstanbul'u anlayabilirler ne Türkiye'yi anlayabilirler. Bunların bir dafa böyle bir ufku, hayali, derdi yok. Benim böyle bir derdim var. Bu derdim şimdi başlamadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dönemde başladı."

'ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İLE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINI BİRLEŞTİRECEĞİZ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın birleştirileceğini belirten Erdoğan, "İnce ince birşeyler yapmaya çalışıyor. Şu süreci süratle geçeriz inşallah sonra bunları daha iyi anlayacak. Dersleri daha iyi çalışması lazım. Yeni yönetim sisteminde ne var ne yok. Son hafta bunları inşallah açıkça anlatacağım. Bakan sayılarını ciddi manada azalması ve Cumhurbaşkanının çok daha seri ve ofansif bir yönetim sistemini getirmiş olacağız. Şu andaki olayda bilekleriniz bağlı. Yeni dönemde inşallah futbolda olduğu gibi, daha çok ofansif bir anlayışla ortak aklı devreye sokarak yanımızda ciddi bir ekip ve o ekiple beraber de süreyi hızla işleten bir yapıyla Türkiye'yi uçurmanın gayreti içerisindeyiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı birleştireceğiz. Son hafta yeni yönetim sistemini açıklayacağız" diye konuştu.

'MAN ADASINA PARA KAÇIRMAKLA İFTİRA ATAN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİASI 170 MİLYAR TL TAZMİNATA MAL OLDU'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası iddiaları' nedeniyle tazminata mahkum edilmesine ilişkin soru üzerine, "Kılıçdaroğlu'nun iftiraları çok çirkin. Bu da adalet duvarına çarptı. Man Adası'na para kaçırmakla iftira atan Kılıçdaroğlu'nu bu iftiraları nedeniyle mahkeme toplamda, 197 milyar TL tazminata mahkum etti. Bu partinin cumhurbaşkanı adayı da geçenlerde tüm vekilleri 'hırsız' olmakla itham etti. Yahu şimdi kendisi de buna katılıyor. Bu senin genel başkanını da seni de kapsıyor. Kabul ediyorsan sen de hırsızsın. Parlemento gibi kutlu bir mekanı böyle bir ithamla kabullenmek olabilir mi?" diye konuştu.

'MUHARREM İNCE BURADAN NEREYE VARIR BEN BİLEMEM'

Muhalefetin iddiaları üzerine açılan davalara değinen Erdoğan, "Bizim arkadaşlarımızın hepsi dava açıyor. Muharrem İnce buradan nereye varır ben bilemem. Ama hırsızlık konusunda itham etmek, gerçekleri çarpıtmak bunların iliğine karar işlemiş. Her seferinde akıl almaz bir şekilde buna devam ediyorlar. Arkadaşlarımız davalarını açıyorlar. Yargı ne kadar verir onu bilemem ama 'hırsızlık' ithamının ben ciddi bir cezasının olduğunu biliyorum. Gerekli cezayı alacaklarına inanıyorum" dedi.

'SEÇİM SONRASI OHAL'İ KALDIRMA GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU OLABİLİR'

OHAL'in seçim sonrası kaldırılabileceğini belirten Erdoğan, "Seçim sonrası OHAL'i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız" dedi.



KANDİL'E OPERASYON OLACAK MI?

Olayın tabi 2 boyutu var. Kandil var Sincar var. Irak'tan Türkiye'ye herhangi bir tehdit olursa, Bağdat yönetimiyle bunu görüşürüz. Bağdat 'ben bunu çözerim' dediği taktirde ne ala. 'Çözemem' derse Sincar'ı da Kandil'i de vururuz. Bunu ilk defa söylüyorum. Mahmur. Mahmur çok önemli. BM şöyle demiş böyle demiş... BM'nin Mahmur meselesini de halletmesi lazım. Mahmur bir kuluçka yuvasıdır. Ban Ki Moon ile bunları çok konuştum. Şimdi de konuşuruz. Bu meseleyi çözmezseniz vururuz. Kandil nereden besleniyor sanıyorsunuz? Mahmur'dan. Sincar da küçük bir Kandil'dir aslında.

Şimdi tabi Fırat'ın doğusunda topraklar öyle yerleşim bölgesi şeklinde değil. Burada en sıkıntılı olan Deyru Zur. Burada doğal zenginlikler var. Burada Amerikalıların da sıkıntıları var. Bir de tabi burada DEAŞ'ın da hesapları var. Sincar bizim için tehdit oluşturuyor ise elbette gereğini yapacağız. Özellikle İran ile bu konuda görüşmelerimiz çok oldu. Ayrıca elbbet bu bölgeye ilişkin İran ile görüşmemiz çok oldu. Bir de sadece İran ile değil Irak ile de görüşmelerimiz var.



'(BEDELLİ ASKERLİK) SEÇİMDEN HEMEN SONRA İLK İŞİMİZ BUDUR DİYE GİRMEK OLMAZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir soru üzerine bedellik askerlik konusuna çok hassas bakmalarını gerektiğini söyledi. Erdoğan, "24 Haziran'dan hemen sonra ilk işimiz budur diye girmek olmaz. Bu işe bakarken hassas bakmamız lazım. Çok ciddi bir birikim var. Ama bir tarafta Afrin, Cerablus var. Bir tarafta Kandil'i Sincar'ı konuşuyoruz. Bütün bunlar da ortada. Bütün bunların konuşulduğu bir dönemde hemen bedelliyi öne çıkarma noktasına gelirsek bu yanlış olur. Halkım bize bu noktada 'ne yapıyorsunuz?' der. Seçimi atlatalım seçimden sonra bu işin hem askeri boyutunu değerlendiririz. Kendi kabinemizle ortak aklı oluşturur ona göre inşallah adımı atarız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Seçim sonrası OHAL'i kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir (2)



'MAHKEME KILIÇDAROĞLU'NU TAZMİNATA MAHKUM ETTİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası iddiaları' nedeniyle tazminata mahkum edilmesine ilişkin soru üzerine, "Kılıçdaroğlu'nun iftiraları çok çirkin. Bu da adalet duvarına çarptı. Mahkeme Man Adası'na para kaçırmakla iftira atan Kılıçdaroğlu'nu bu iftiraları nedeniyle mahkeme toplamda, 197 milyar TL (197 bin TL) tazminata mahkum etti. Bu partinin cumhurbaşkanı adayı da geçenlerde tüm vekilleri 'hırsız' olmakla itham etti. Yahu şimdi kendisi de buna katılıyor. Bu senin genel başkanını da seni de kapsıyor. Kabul ediyorsan sen de hırsızsın. Parlamento gibi kutlu bir mekanı böyle bir ithamla kabullenmek olabilir mi?" diye konuştu.

'YENİ BUTİK ŞEHİRLER KURACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesi ile şehrin her iki yakasına butik şehirler kurulacağını belirterek, "Cumhurbaşkanı adaylığına soyunan kişi böyle bir havaalanını, Kanal İstanbul'u hazmedemiyor. Kanal İstanbul bir şey yapacak. Gerekliliği ne? Her iki tarafında yeni butik şehirler kuracağız. İstanbul'un güzelliğine bir başka güzellik katacağız. Boğazdaki tehditler ortadan kalkacak. Büyük gemiler Kanal İstanbul'dan geçecek" dedi.

'KABİNE AĞIRLIKLI OLARAK DIŞARIDAN OLACAK'

Yeni sisteme ve kabineye ilişkin Erdoğan, "Daha çok dışarıdan kabineye elemanlar almak sizi bu noktada daha da rahatlatacaktır. Parlemetonun sayısı bunu belirleyecek. Güçlü bir Meclis kurabilirsek bunu başarmamız lazım. Güçlü hükümet için. Cumhur İttifakı'nın herhangi bir kırılma yaşamasını, leke almasını asla arzu etmeyiz. Birileri bunu kurcalamak isteyebilir buna fırsat vermemeliyiz. Birlik, beraberlik, dayanışma içinde sürdürmemiz lazım. Yeni sistemi, rahmetli Özal, Demirel, Erbakan, Türkeş de savundu. Bu sistem koalisyon sistemi, değildir. koalisyondan ayıklanma sistemidir" dedi.

'BİR TEKNOKRATLAR KABİNESİ ASLA DÜŞÜNMEM'

Erdoğan, yeni kabine ilgili soruyu, "Bir teknokratlar kabinesi asla düşünmem. Çünkü biz bürokratik oligarşiden çok çektik. Bir ifadem vardı; devleti şirket gibi yönetmek. Bunu başarırsak netice alırız. Vizyon, sonuç odaklı bir kabine olacak" diye cevapladı.

'MEĞERSE BUNLAR BÜYÜK BİR İHANET ŞEBEKESİYMİŞ'

Muhalefetin FETÖ eleştirileri ile ilgili yöneltilen soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"FETÖ ile mücadele falan hepsi bir tarafa da. Bizim zamanımızda büyüdüğü şeyini reddetmem. Doğrudur. Bizim zmanımızda bunların bu tür ihanet içerisinde olmalarını gerçekten şahsım da olmak üzere hiç düşünmedik. Meğerse bunlar büyük bir ihanet şebekesiymiş. Aldatıldık. Bülent Ecevit, Erdal İnönü bunların en yakın dostuydu. Bunların yurt dışındaki okullarını Erdal İnönü'nün ziyaret ettiğini iyi bilirim. Ecevit'in aynı şekide bilirim. Davetlerine katıldıklarını iyi bilirim. Kimse kimseyi aldatmasın. Gelsinler konuşalım. Samimi değiller. Yanıldık bunlara çok inandık."

'KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ, SİNCAR'I DA KANDİL'İ DE VURURUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası Kandil operasyonuna ilişkin bir soru üzerine, "Bağdat yönetimi 'çözemem' dediği takdirde kimseden icazet almayız, Sincar'ı da Kandil'i de vururuz. Hatta hatta Mahmur. Mahmur çok önemli. BM, şöyle, böyle demiş ... Orası bir kuluçka yuvası. Çözülmediği takdirde gereğini yaparız. Kandil, Mahmur'dan besleniyor" dedi.

'İSTERİZ Kİ GÜÇLÜ BİR FB ORTAYA ÇIKSIN'

Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç'u telefonla arayıp tebrik ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Yeni dönemde beklenen başarıyı ortaya koyması lazım. Ali beyin teknik ekiple, bütün futbolcularla atılacak adımlarla isteriz ki güçlü bir Fenerbahçe ortaya çıksın" diye konuştu.

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Erdoğan ın açıklamaları

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