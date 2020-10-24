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Erdoğan’dan 100. yıl kutlamalarıyla ilgili genelge

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yapılacak kutlamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

GÜNDEM 24.10.2020, 16:39 Murat Aydın
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Erdoğan’dan 100. yıl kutlamalarıyla ilgili genelge

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yapılacak kutlamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, “Kurtuluş mücadelemizin köklü hatırasını yaşatmak üzere Cumhuriyetimizin 100. yılı ülkemizin dört bir yanında ve yurt dışı temsilciliklerimizde büyük bir coşkuyla kutlanacaktır” ifadesine yer verildi. Genelgeye göre 100. yıl kutlamaları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde yürütülecek. Kutlama ve etkinliklerde kullanılacak her türlü proje dokümanı, logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar, İletişim Başkanlığı’nca oluşturulacak web sitesinde (www.yuzuncuyil.gov.tr) yayımlanacak.

#yüzüncüyıl #CumhuriyetinYüzüncüYılı #100.Yıl #TürkiyeCumhuriyleti #kuruluş #cumhurbaşkanı #TüyyipErdoğan
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