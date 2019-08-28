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Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü
Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib başta...
GÜNDEM 28.08.2019, 18:06
Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı.
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