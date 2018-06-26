Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik etti
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a,  Yunanistan Başbakanı Çipras'tan tebrik 
Erdoğan'a,  Yunanistan Başbakanı Çipras'tan tebrik 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü
Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile...
İstanbul'da bölge bölge seçilen yeni milletvekilleri
İstanbul Milletvekilleri partilere göre dağılımı

ERDOĞAN’A TEBRİK TELEFONLARI

Gülseli KENARLI / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Suud Kralı Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın...

ERDOĞAN’A TEBRİK TELEFONLARI

Gülseli KENARLI / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Suud Kralı Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran’da elde ettiği seçim zaferini tebrik etti. Görüşme vesilesiyle, ilişkileri güçlendirme kararlılığının da  teyit edildiği belirtildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak 24 Haziran’da elde ettiği seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325