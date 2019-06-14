ERDOĞAN: (YILDIRIM İLE İMAMOĞLU'NUN ORTAK YAYIN) SON BİR HAFTAYA ÇOK CİDDİ IŞIK VERECEK DİYE İNANIYORUM (1)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun televizyonda katılacağı ortak yayınla ilgili, "Öncelikle görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ön hazırlıkları gayet iyi bir şekilde yaptılar. Her iki tarafta burada gerek bu buluşmanın moderatörünü belirlemede müşterek bir çalışma yaparak ismi belirlediler. Bir de yayın platformu olarak her yerden olacak olması, kim istiyorsa buradan rahatlıkla yayını yapma imkanı yakalayacak. Bunu sadece Türkiye'de İstanbullu izlemeyecek. Tüm Türkiye'nin bu müzakereyi bu tartışmayı izleme imkanı olacak. Çünkü İstanbul sadece İstanbul'da yaşayanlara hitap eden bir yer değil. İstanbul adeta 81 vilayetin özeti olan bir ilimiz. O akşam burayı izleyenler Sivas'tan Sivaslı bile İstanbul'daki Sivaslı hemşerisini arayıp, inanıyorum ki onunla bu müzakerenin bu tartışmanın kendi aralarında onlar da müzakeresini yapacak. Kastamonulular aynı şekilde. Kastamonulu hemşerisini arayacak. Onlar da müzakeresini yapacak. Öbür tarafta Tokatlı, Giresunlu kendi hemşerisiyle bunun değerlendirmesini yapacak. Bu şunu getirecek. Gerçekten İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir? Bunu bizzat o akşamki müzakereden sonra çok daha net, güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum. Bunun son kırılma noktası olan Pazar gününe kadar 1 haftaya da çok ciddi ışık verecek diye inanıyorum." dedi.

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