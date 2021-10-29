Erdoğan ve siyasi liderler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Anıtkabir’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol'dan geçerek, mozoleye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk'ün mozolesine üzerinde ay yıldız bulunan çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere yazdığı metni okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel deftere yazdığı metinde şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Atatürk,

Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu müstesna günde, Zatıâlinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi bir kez daha şükranla yâd ediyoruz.

Şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek, itibarını artırmak ve dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece-gündüz çalışıyoruz.

Tüm insanlığın Koronavirüs salgını sebebiyle ciddi krizlerle boğuştuğu bir dönemde Türkiye, ihracat, istihdam, üretim ve yatırım alanında elde ettiği başarılarla kalkınma yolculuğunu sürdürmektedir.

Şanlı tarihî zaferlerle dolu kahraman bir milletin bir mensupları olarak Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız.

Ruhun şad olsun.”