Erdoğan ve Putin ile büyükelçi suikastini görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir'den İstanbul'a hareketinden önce, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Suriye meselesi ve Ankara'da suikaste kurban giden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov konuşuldu. Halep'teki tahliye işlemlerinin ortak çabalar neticesinde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren iki lider, ateşkesi Suriye geneline yayma konusunda birlikte çalışmanın önemini vurguladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Karlov suikastını aydınlatmaya yönelik soruşturmada işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirttiler.



Konu ile ilgili Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:



"Türkiye Cumhurbaşkanı, Vladimir Putin'e Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un soruşturmasına ilişkin bilgi verdi. Rus ve Türk kolluk kuvvetleri ve özel servislerin bu konudaki sıkı işbirliğine dikkat çekildi. Suriye konusu görüşülmeye devam edildi. İki taraf Halep'teki operasyonun başarıyla tamamlanması sebebiyle duydukları memnuniyeti dile getirdi. Böylelikle Suriye'deki askeri eylemlerin son bulmasını ön gören barış süreci ve siyasi çözümün ilerlemesi için elverişli koşullar oluşturuldu."

Gülseli KENARLI/İSTANBUL, (DHA)