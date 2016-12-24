ERDOĞAN: TÜRKİYE KÜRESEL BİR GÜÇTÜR (1)

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"'Dünyadan bize ne' diyenlere sesleniyorum; biz bu dünyada yaşıyoruz. Türkiye küresel bir güçtür, bunu bileceksin. Bize bu soruyu soranlara diyorum ki; 'sizin bu parlamentoda ne işiniz var. Bu parlamentoda yer alanların, eğer bir dünyaya bakışı yoksa, bir siyaset bilimiyle ilgili nasibi yoksa orada durmasına gerek yok."

Haber: Enver ALAS - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de düzenlenen SGK Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, dün Putin ile telefonda görüştüğünü ifade ederek, "Bizlere teşekkürü oldu, 'Burada bu insanların kurtuluşunda sizin de kararlılığınız olmasaydı, el ele vermeseydik bu süreci bu şekilde bitiremezdik'. İşin bu bölümü bitti. Ama şimdi sırada Münbiç var. Münbiç'ten sonra Amerika ile yeni dönmede ele ele verebilirsek, Rakka var. 'Dünyadan bize ne' diyenlere sesleniyorum; biz bu dünyada yaşıyoruz. Türkiye küresel bir güçtür, bunu bileceksin. Bize bu soruyu soranlara diyorum ki; 'sizin bu parlamentoda ne işiniz var. Bu parlamentoda yer alanların, eğer bir dünyaya bakışı yoksa, bir siyaset bilimiyle ilgili nasibi yoksa orada durmasına gerek yok. Geldiğin yere dön. olması gereken bu. Biz milletimizin ve devletimizin bekası meselesini konuşuyoruz, onun adımını atıyoruz. Bir haftadır neredeyse Genelkurmay Başkanımız bölgede. Ne yapıyor? Bütün harekatı yürütüyor. Ankara da mı otursun? Senin parlamentoda oturduğun gibi. İşimiz var işimiz" dedi.

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