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ERDOĞAN TARIM SATIŞ OFİSİNDEN ALIŞVERİŞ YAPTI
İSTANBUL,() Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla’daki programa giderken konutunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Tuzla'daki...
GÜNDEM 29.09.2019, 18:50
İSTANBUL,()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla’daki programa giderken konutunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Tuzla'daki programa gitmek için konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sırada konutu yakınındaki Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına gitti. Burada alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın alışveriş yapması
-Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbeti
-Erdoğan'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi
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