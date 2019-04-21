ERDOĞAN: (SRİ LANKA'DAKİ TERÖR SALDIRILARI) NEFRETLE KINIYORUM VE EN SERT BİÇİMDE LANETLİYORUM

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sri Lanka'da meydana gelen terör saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Sri Lanka'da Paskalya ayinleri sırasında meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. İnsanlığın ve küresel barışın ortak düşmanı olan teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyorum.

Bu menfur hadiseden dolayı, Sri Lanka halkına ülkem ve şahsım adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.