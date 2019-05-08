Erdoğan: Son 35 yıldır terör örgütlerine dağları siz dar ettiniz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSB) öğrencilerine yaptığı konuşmada, "Son 35 yıldır terör örgütlerine dağları yine siz dar ettiniz. Suriye’deki 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarında, İdlib’de, Irak’ın kuzeyinde dünyayı kendine hayran bırakan zaferlere sizler imza attınız. Şimdi de inşallah en yakın zamanda Mümbiç’i ve Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden sizler temizleyeceksiniz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi öğrencileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Kara Harp Okulu Komutanlığı’nda gerçekleşen iftar programında konuşan Erdoğan, 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimin ardından ordunun asker yetiştirme sistemini ele aldıklarını ve Milli Savunma Üniversitesi’ni kurduklarını söyledi.



MSB Üniversitesi öğrencilerinin gayretleriyle FETÖ’nün TSK içindeki tahribatını sonlandırdıklarını belirten Erdoğan, "Ordumuzun, 15 Temmuz sonrasında ardı ardına yürüttüğü operasyonlarda ve elde ettiği başarılarda bu büyük kucaklaşmanın çok önemli katkısı olduğuna inanıyorum. ‘Asker millet’ olarak ifade edilen bir ecdadın torunları olarak zaferlerimizle tarihe yön verdik. Öyle ki bir zamanlar, biz de millet, hem nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz. Biz böyle bir milletiz, sıradan değil. Birileri tarafından hasta adam olarak yaftalandığımız dönemde dahi herkese parmak ısırtan başarılar kazandık. Sadece son 1 asırda yaşadıklarımız bile ordumuzun büyüklüğünü ve gücünü göstermeye yeterlidir" diye konuştu.



'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BAŞINA KANDİL’İ DE, SİNCAR’I DA SİZLER YIKACAKSINIZ'



Erdoğan, Türk ordusunun dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalin teminatı olmaya devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ülkemizi terör örgütlerini kullanarak kuşatmaya, karada, denizde ve havada haklarımızı kullanmamızı engellemeye çalışanlar karşısında en büyük gücümüz yine kahraman ordumuzdur. Son 35 yıldır terör örgütlerine dağları yine siz dar ettiniz. Suriye’deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında, İdlib’de, Irak’ın kuzeyinde dünyayı kendine hayran bırakan zaferlere sizler imza attınız. Şimdi de inşallah en yakın zamanda Münbiç’i ve Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden sizler temizleyeceksiniz. Bölücü terör örgütünün başına Kandil’i de, Sincar’ı da sizler yıkacaksınız. Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarımıza giderek artan tecavüz teşebbüslerini sizler durduracaksınız. Sınırlarımızın her karışışında ve sınır ötesinde ülkemize yönelen her tehdidi çelik gibi sinenizde sizler karşılamaya devam edeceksiniz. Çünkü siz bu milletin tunç yüreği, çelik yumruğu, karanlığı delen gözü, geleceği kucaklayan kollarısınız. Siz, kahramanlığın atıldıktan sonra bir daha dönmemek olduğuna iman etmiş, ‘ölürsem şehit kalırsam gazi olurum’ inancı ile yola çıkmış Türk askerisiniz."