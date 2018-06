Erdoğan: Sizlerden ricam her fırsatta gençlere eski Türkiye'yi anlatmanızdır (Ekiyle yeniden)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere seslenerek, "Bugünün gençleri bunları bilmez. Bugünün gençlerine anlatmak lazım. Sizlerden ricam her fırsatta gençlere eski Türkiye'yi anlatmanızdır. Benim sınıfım 75 kişiydi. Öyle sınıfta okudum. Şimdi 30'un üzerinde sınıf yok gibi. 16 yılda 284 bin yeni derslikle atadığımız 585 bin öğretmen ile tüm bu sorunları hamd olsun kökünden çözdük" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen iftarda emekliler ile bir araya geldi. Emekli maaşlarına ilişkin Erdoğan, "Hiçbir emekli kardeşimin bu güzel dönemini evinin veya kahvehanelerin dört duvarı arasına hapis olmak olarak görmediğini ümit ediyorum. Allah göstermesin, ciddi bir rahatsızlık veya başka bir mani yoksa insanın yapacağı şey bitmez. 'Yapacak şeyim kalmadı' dediğiniz gün bittiğiniz gündür. Aileniz, ülkeniz için daha çok yapacak şeyiniz olduğunu biliyorum. Ülkemizde 12,3 milyon emekli bulunuyor. Tüm emeklilerin özellikle Bağ-Kur emeklilerinin durumu çok sıkıntılıydı. Öyle emekli maaşları vardı ki yüzümüz kızarmıştı. Hemen kademeli olarak bu çarpıklıkları giderdik. Kademeli olarak 4 kata kadar artış yaptık. Şu anda Asgari ücretin altında emekli maaşı alan yok. Bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum; emeklilik için başvuru yapan ancak henüz işlemleri sonuçlandırılmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Onların da ilk maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alabilmelerini sağlıyoruz. Temmuz zammından da faydalanacaklar. 65 aylıkları kendilerine 3 ayda bir ödenen kardeşlerimiz de eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık olarak almaya başlayacaklar. Emeklikten sonra ticari faaliyette bulunanların yüzde 15 oranındaki sosyal güvenlik destek primlerini de kaldırdık. KDV iadesinin maaşa eklenmesinden banka promosyonlarına seyyanen yapılan artışlardan yıllık standart maaş zamlarına, intibaklardan, ikramiye yıl sınırlarının kaldırılmasına kadar her vesile ile emeklilerimizin eline geçen parayı yükseltmenin gayreti içinde olduk. Sosyal güvenlik reformu ile SSK, Bağ-Kur'u, Emekli Sandığı'nı aynı çatı altında topladık" diye konuştu.

"SÖZÜMÜZ VAR; NE ALDATANLARDAN NE ALDANANLARDAN OLACAĞIZ"

Erdoğan, "Biz hiçbir zaman seçim meydanlarında bol keseden öyle atıp tutup da iş başına gelince bunları unutanlardan olmadık. Bazılarının sırtında küfe yok bol bol atıyorlar. Sırtımızda küfe var. Yapamayacağımızı vaat etmeyiz. Hiçbir vatandaşımızı aldatmadık. Sözümüz var; ne aldatanlardan ne aldananlardan olacağız. Emeklilerimiz ile birlikte inşallah vakit birlik, Türkiye vakti diyerek bu mücadeleyi, başarıya ulaştıracağız" dedi.

"BABAMIN NÜFUS KAĞIDINDA OLAN O MÜHÜRLERE BAKMIŞTIM"

Erdoğan, "Gazyağı, ekmek almak için o mühürleri bilirsiniz değil mi? Hatırlarsınız değil mi? Ben de babamın nüfus kağıdında olan o mühürlere bakmıştım. Kömür almak için o mühürleri iyi bilirim. Şimdi böyle bir şey var mı? Hepsi tarih oldu. O meşhur CHP'nin dönemleriydi. Artık bu çileleri halkımıza çektirmiyoruz" dedi.

"SİZLERDEN RİCAM HER FIRSATTA GENÇLERE ESKİ TÜRKİYE'Yİ ANLATMANIZDIR"

Erdoğan, "Bugünün gençleri bunları bilmez. Bugünün gençlerine anlatmak lazım. Sizlerden ricam her fırsatta gençlere eski Türkiye'yi anlatmanızdır. Benim sınıfım 75 kişiydi. Öyle sınıfta okudum. Şimdi 30'un üzerinde sınıf yok gibi. 16 yılda 284 bin yeni derslikle atadığımız 585 bin öğretmen ile tüm bu sorunları hamd olsun kökünden çözdük" dedi.

"ÜZERİNDE HASTALAR OLAN KÖPEKLERİN ÇEKTİĞİ KIZAKLARI HATIRLAYIN"

Erdoğan, "Artık üniversite çocuklarımızın ayağına gidiyor. Kars'ta, Erzurum'da, Hakkari'de, Ardahan'da üniversite var. Üniversite'nin olmadığı ilimiz yok. Var oğlu var. 207 üniversite. Geldiğimizde 75 üniversite vardı. Geldiğimizde, Hastaneler adete hastalık kaynağıydı. Doktor bulabilirseniz şanslıydınız. Bugün herkesin bir aile doktoru var. Sağlık personelinin sayısı 378 binden 917 bine yükselirken hizmet kalitesi de ona göre arttı. İstediğiniz hastaneye gidebiliyorsunuz. Önceden ya ambulans yoktu ya da külüstür araçlardan ibaretti. Şimdi pırıl pırıl ambulanslarımız var. 5 bin tam donanımlı ambulans hizmet veriyor şu anda. Köpeklerin çektiği kızakları hatırlayın. Üzerinde hastaları. Şimdi Erzurum'un Palandöken dağlarına varıncaya kadar, oralara hamd olsun paletli ambulanslarımız çıkıyor. Batıda ne varsa bizde de o olacak dedik. Şimdi bir de şehir hastanelerini devreye sokuyoruz. 5 tanesi bitti. Havaalanlarımızın sayısını 26'dan 55'e çıkardık. Ülkemizin her köşesine seyahat edilebiliyor. Gençlerimiz bunları bilmiyor yaşamadılar. Gençlerimize arada bir eski Türkiye'yi hatırlatmakta fayda var. Bunu siz yapacaksınız" diye konuştu.

