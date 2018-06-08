Erdoğan: Seçim sonrası OHAL'i kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir (EK)

'MAHKEME KILIÇDAROĞLU'NU TAZMİNATA MAHKUM ETTİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası iddiaları' nedeniyle tazminata mahkum edilmesine ilişkin soru üzerine, "Kılıçdaroğlu'nun iftiraları çok çirkin. Bu da adalet duvarına çarptı. Mahkeme Man Adası'na para kaçırmakla iftira atan Kılıçdaroğlu'nu bu iftiraları nedeniyle mahkeme toplamda, 197 milyar TL (197 bin TL) tazminata mahkum etti. Bu partinin cumhurbaşkanı adayı da geçenlerde tüm vekilleri 'hırsız' olmakla itham etti. Yahu şimdi kendisi de buna katılıyor. Bu senin genel başkanını da seni de kapsıyor. Kabul ediyorsan sen de hırsızsın. Parlamento gibi kutlu bir mekanı böyle bir ithamla kabullenmek olabilir mi?" diye konuştu.

'YENİ BUTİK ŞEHİRLER KURACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesi ile şehrin her iki yakasına butik şehirler kurulacağını belirterek, "Cumhurbaşkanı adaylığına soyunan kişi böyle bir havaalanını, Kanal İstanbul'u hazmedemiyor. Kanal İstanbul bir şey yapacak. Gerekliliği ne? Her iki tarafında yeni butik şehirler kuracağız. İstanbul'un güzelliğine bir başka güzellik katacağız. Boğazdaki tehditler ortadan kalkacak. Büyük gemiler Kanal İstanbul'dan geçecek" dedi.

'KABİNE AĞIRLIKLI OLARAK DIŞARIDAN OLACAK'

Yeni sisteme ve kabineye ilişkin Erdoğan, "Daha çok dışarıdan kabineye elemanlar almak sizi bu noktada daha da rahatlatacaktır. Parlamentonun sayısı bunu belirleyecek. Güçlü bir Meclis kurabilirsek bunu başarmamız lazım. Güçlü hükümet için. Cumhur İttifakı'nın herhangi bir kırılma yaşamasını, leke almasını asla arzu etmeyiz. Birileri bunu kurcalamak isteyebilir buna fırsat vermemeliyiz. Birlik, beraberlik, dayanışma içinde sürdürmemiz lazım. Yeni sistemi, rahmetli Özal, Demirel, Erbakan, Türkeş de savundu. Bu sistem koalisyon sistemi, değildir. Koalisyondan ayıklanma sistemidir" dedi.

'BİR TEKNOKRATLAR KABİNESİ ASLA DÜŞÜNMEM'

Erdoğan, yeni kabine ilgili soruyu, "Bir teknokratlar kabinesi asla düşünmem. Çünkü biz bürokratik oligarşiden çok çektik. Bir ifadem vardı; devleti şirket gibi yönetmek. Bunu başarırsak netice alırız. Vizyon, sonuç odaklı bir kabine olacak" diye cevapladı.

'MEĞERSE BUNLAR BÜYÜK BİR İHANET ŞEBEKESİYMİŞ'

Muhalefetin FETÖ eleştirileri ile ilgili yöneltilen soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"FETÖ ile mücadele falan hepsi bir tarafa da. Bizim zamanımızda büyüdüğü şeyini reddetmem. Doğrudur. Bizim zamanımızda bunların bu tür ihanet içerisinde olmalarını gerçekten şahsım da olmak üzere hiç düşünmedik. Meğerse bunlar büyük bir ihanet şebekesiymiş. Aldatıldık. Bülent Ecevit, Erdal İnönü bunların en yakın dostuydu. Bunların yurt dışındaki okullarını Erdal İnönü'nün ziyaret ettiğini iyi bilirim. Ecevit'in aynı şekide bilirim. Davetlerine katıldıklarını iyi bilirim. Kimse kimseyi aldatmasın. Gelsinler konuşalım. Samimi değiller. Yanıldık bunlara çok inandık."

'KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ, SİNCAR'I DA KANDİL'İ DE VURURUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası Kandil operasyonuna ilişkin bir soru üzerine, "Bağdat yönetimi 'çözemem' dediği takdirde kimseden icazet almayız, Sincar'ı da Kandil'i de vururuz. Hatta hatta Mahmur. Mahmur çok önemli. BM, şöyle, böyle demiş... Orası bir kuluçka yuvası. Çözülmediği takdirde gereğini yaparız. Kandil, Mahmur'dan besleniyor" dedi.

'İSTERİZ Kİ GÜÇLÜ BİR FB ORTAYA ÇIKSIN'

Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç'u telefonla arayıp tebrik ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Yeni dönemde beklenen başarıyı ortaya koyması lazım. Ali beyin teknik ekiple, bütün futbolcularla atılacak adımlarla isteriz ki güçlü bir Fenerbahçe ortaya çıksın" diye konuştu.

Haber: Hakime TORUN / ANKARA,()