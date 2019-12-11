Erdoğan, Putin ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Putin bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.



Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA-