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Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştüğü...
GÜNDEM 11.10.2019, 15:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştüğü belirtildi. Açıklamada, "Görüşmede, Sayın İmran Han, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili desteklerini ifade etmiştir. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmıştır" denildi.
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