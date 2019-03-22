ERDOĞAN ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI MEZUNİYET TÖRENİNE TELEFONLA BAĞLANDI

Haber-Kamera: İstanbul,()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı mezuniyet törenine telefonla bağlanarak mezunları tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın konuşmasını Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mezun olacaklara hitaben yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 800 uzman subay ve astsubayın, özel kuvvetler mezuniyet töreni vesilesiyle 32 haftalık eğitimin ardından 413 mezunun bu dönemde verilmiş olması bizler için gerçekten çok büyük bir öneme haiz. Onun için mezunlarımızı özellikle tebrik için sizlere şu anda sesleniyorum. Bu mezuniyet töreninin özel kuvvetler birimimizin ne kadar büyük bir öneme haiz olduğunu buradan ifade etmek istiyorum" dedi

"BİZ KENDİLERİNDEN GÜÇ ALIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ve bundan sonraki süreçte de özel kuvvetler olarak yapacağımız çalışmaların çok çok büyük öneme haiz olduğunu daha öncelerde gerek Genelkurmay Başkanlığınızda gerekse bakan olduktan sonra sizlerle bunu değerlendirmiştik. Şimdi de yeni mezunlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devamını diliyorum. Ve kendileriyle birlikte ülkemizin geleceğine emin adımlarla yürüme noktasında gerek ulusal gerek uluslararası bazda çok şeyler yapacağımıza inanıyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum. Ve şunu bilmeliler ki bu millet onlarla beraberdir ve devletimiz kendileriyle her zaman beraberdir. Ve biz kendilerinden güç alıyoruz onlarda bizden güç alacaklarına inanmalıdırlar diyorum. Ve sizlere bu mezuniyet töreninin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın konuşması

