Erdoğan: Oyları çaldılar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin, “Burada cevap çok basit, oyları çaldılar. İşte şimdi bu mücadeleyi, bu seçimde böyle vereceğiz. Bir tarafta oy çalanlar var, bir tarafta milli iradeye sahip çıkanlar var. Bunu şimdi gerçekleştireceğiz” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde partisinin milletvekilleriyle düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Burada AK Partili vekillere hitap eden Erdoğan, İstanbul’da yenilenecek seçimlere dikkat çekerek, Yusufeli, Honaz ve Keskin ilçeleriyle Adıyaman Besni’ye bağlı Kesmetepe beldesinde yenilecek diğer seçimlerin ihmal edilmemesini istedi. 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını analiz etmeden yerel seçimlerin gelip çattığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletvekili seçiminde yeterli başarıyı elde edemediğimiz yerlerin çoğunda belediye başkanlığı seçiminde de sıkıntılar yaşadık. Demek ki ortada üzerinde hassasiyetle durmamız gereken sorunlar var. Bunların hiçbirini gözden kaçırıyor değiliz. Her şehrimizle ilgili değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Siyaset insan kazanma sanatıdır. Hiçbir arkadaşımızı, kardeşimizi dışlamadan, kırmadan, vefasızlık etmeden, sürekli yeni insanlar kazanarak önümüzdeki döneme hazırlanacağız. Velev ki bizim kalbimizi kırsalar da. Bu konuda en büyük desteği sizlerden bekliyorum. AK Parti’yi yeni vizyonlarla, yeni isimlerle hep birlikte zenginleştireceğiz” diye konuştu.‘BU BİZİM İÇİN FIRSAT OLDU’İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin neden yenilendiğini millete çok iyi anlatmak gerektiğinin altını çizen Erdoğan, “Geçtiğimiz yılın Mart ayında yapılan değişiklikle sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin memur olması şartı getirilmiştir. 24 Haziran 2018 seçimlerinde kanunun bu hükmüne aykırı herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Çünkü ilçe seçim kurulları, sandık kurulu memur üyelerinin listelerini partilere vermiyordu. 31 Mart seçimlerinde büyükşehir konusundaki usulsüzlükleri, eksiklikleri, hataları araştırırken, sandık kurul üyeleriyle ilgili yanlışı da tespit ettik. Bu bizim için fırsat oldu. 31 Mart seçimlerindeki tek sorun, 62 bin sandık kurulu üyesinden 20 bine yakınının usulsüz atanması değildir. Ayrıca ben ona usulsüzlük ifadesini çok kibar buluyorum. Orada çok ciddi yolsuzluklar yapıldı. Oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin de çok ciddi yanlışlıklar belirledik” diye konuştu.‘BU KARARI SAYGIYLA KARŞILADIK’Oy sayım döküm cetvellerinden 5 bin 388’inin mühürsüz, 694’ünün imzasız, 214’ünün tamamen boş, 498’inin ise eksik doldurulduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu cetvellerin 919’unda rakam belirtilmediğini, bin 135’inde de sayı eksikliği olduğunu anlattı. YSK’nın kanuna aykırı sanık üyesi atanan 22 sandıktaki oy sayım döküm cetvellerinin kayıp olduğunu ve sisteme boş işlendiğini tespit ettiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:“YSK kanuna aykırı sandık kurulu üyelerinin görev yaptığı 101 sandıktaki sayım döküm cetvellerinin imzasız, mühürsüz ve yazıları eksik sisteme işlendiğini belirlemiştir. Böylece kanuna aykırı her iki işlemin birden gerçekleştiği toplamda 42 bin oya tekabül eden 123 sandık ortaya çıkarılmıştır. Esasen bize göre rakam çok daha büyüktür ama YSK’nın resmen kayıt altına aldığı budur. Bu 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbetinin tespiti mümkün olamayacağı için, aradaki farkın 13 binlere düşmüş olmasını da göz önüne alan YSK, haklı olarak seçimin yenilenmesi kararını vermiştir. YSK’nın kararı sadece sandık kurulu üyelerinin usulüne uygun atanmamasına dayanmıyor. Kurul kararını verirken, hem bu durumun hem de oy sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlükleri gözeterek, her ikisinin birden çakıştığı sandıkları dikkate almıştır. Buna karşılık aynı kurul, AK Parti olarak bizim Büyükçekmece, MHP’nin Maltepe itirazlarını reddetmiştir. Her iki belediye başkanlığını da CHP’nin kazanmış olmasına rağmen biz bu kararı saygıyla karşıladık. Kars’ı, Iğdır’ı reddetmiştir. Buna karşı böyle her taraf ayağa kaldırılmış mıdır? Hayır.”‘NETİCEYE ULAŞTIK’İlçe belediye başkanlığı seçimlerindeki usulsüzlüklerin seçim sonucunu etkileyecek nitelikle olmadığını anlatan Erdoğan, “26 ilçenin her birinde ilçe belediye başkanlığında sonucu değiştirmeyen oylar, büyükşehirde toplandığında seçimin neticesini tersine çevirebiliyor. AK Parti olarak biz de tüm itiraz sürecini büyükşehir üzerinden devam ettirdik ve neticeye ulaştık. Benzer yol takip ettiğimiz Büyükçekmece’de mücadelemiz olumsuz sonuçlandı. Böyle oldu diye tüm dünyayı ayağa mı kaldıracağız? Büyükşehirde seçimin yenilenmesini gerektirecek delillere ulaşan YSK, Büyükçekmece’de böyle bir sonuç çıkartamamıştır. Hukuka saygının gereği olarak, bu kararı gerekirse eleştiririz ama, ‘Şeriatın kestiği parmak acımaz’ diyerek sonucuna teslim oluruz. Nitekim de öyle yaptık” ifadelerini kullandı.‘İÇE DÖNÜK MÜCADELE ANLAYIŞININ BİZİ NERELERE GETİRDİĞİNİ GÖRDÜK’Sandıklara sahip çıkmanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim çalışmalarında sergilenen dağınıklığın, yapılan yanlışlıkların, bencilliklerin, tembelliklerin, içe dönük mücadele anlayışının bizi nerelere getirdiğini de hep birlikte gördük. AK Parti’yi milletin partisi olarak değil de kendi heva ve heveslerinin aracı gibi görenlerin bu çatı altında yeri yoktur. Gerek 24 Haziran, gerek 31 Mart seçimleri, bu bakımdan bize çok kıymetli dersler vermiş, çok önemli fotoğraflar göstermiştir. Türkiye’nin ve Türk milletinin tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verdiği dönemde, partimizi zayıf düşürme pahasına kendi ajandalarını öne çıkaranlara izin vermeyeceğiz, vermemeliyiz” dedi.‘MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKANLAR VAR’“Bir belediye başkanlığı seçimi için Avrupa’sından Amerika’sına herkes seferber olmuşsa bunun arkasında başka şeyler aramak herhalde hakkımızdır” diyen Erdoğan, seçim iptali yapılan Belçika ile neden kimsenin ilgilenmediğini sorgulayarak şöyle konuştu:“Ama İstanbul’la hepsi ilgileniyor. Neden? Seçimi kazandığı halde oyları çalınan AK Parti. Burada cevap çok basit, oyları çaldılar. İşte şimdi bu mücadeleyi, bu seçimde böyle vereceğiz. Bir tarafta oy çalanlar var, bir tarafta milli iradeye sahip çıkanlar var. Bunu şimdi gerçekleştireceğiz. Üstelik bu çevrelerin hiçbiri gerçekte ne olduğunu merak bile etmiyor. Sadece bize çelme takmak için fırsat bulmanın hırsıyla bize saldırıyor. İstanbul Büyükşehir seçimlerine de işte bu anlayışla bakmamız gerekiyor. Siyasette kazanmak da var, kaybetmek de var. Kazanırsak, İstanbul’a ve onun en önemli temsilcisi olduğu kadim medeniyetimize en güzel hizmetleri yapmanın gayreti içinde olacağız. Kaybedersek 2023’e kadar olan dönemi ülkemize ve şehirlerimize en güzel hizmetleri kazandırarak, bir sonraki seçimde yeniden milletimizin gönlüne daha güçlü şekilde girmenin mücadelesini vereceğiz.”‘BAYRAMI BURADA KUTLAYACAĞIZ’Erdoğan, milletvekillerinden Meclis çalışmalarına ara verilene kadar Genel Kurul günleri Ankara’da, diğer günler İstanbul’da çalışma yürütmelerini istedi. İstanbul’da, İstanbul dışındaki 22 ilden gelen vatandaşların yoğunlukla yaşadığını belirten Erdoğan, hemşeri buluşmalarının seçimdeki öneminine de vurgu yaptı. AK Parti'li vekillere bayram tatiliyle birlikte İstanbul’a yoğunlaşma talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Memleket değil İstanbul. Memleketine gitmek isteyenlere de, ‘Hayır bu seçimde memleket yok. Bayramı burada kutlayacağız’. Genel merkezimiz ve Meclis grubumuz bunun planlamasını birlikte yapacak. Bununla birlikte her bir milletvekilimiz kimseden yönlendirme beklemeden, İstanbul’da nerede hemşehrisi, arkadaşı, nazının geçeceği kim varsa tek tek hepsini arayıp, adayımıza destek istemelidir” dedi.

