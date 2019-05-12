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ERDOĞAN NOSTALJİK TRAMVAYA BİNDİ (1)

İdris TİFTİKÇİ - Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geleneksel Beyoğlu İftarına katılmak için Taksim Meydanı'na geldi. Erdoğan, iftar öncesi İstiklal Caddesi'ne geçerek bir süre yürüdü. Burada...

ERDOĞAN NOSTALJİK TRAMVAYA BİNDİ (1)

İdris TİFTİKÇİ - Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geleneksel Beyoğlu İftarına katılmak için Taksim Meydanı'na geldi. Erdoğan, iftar öncesi İstiklal Caddesi'ne geçerek bir süre yürüdü. Burada bazı vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra nostaljik tramvaya bindi. Nostaljik tramvayla bir süre yolculuk yapan Erdoğan, tramvaydan inerek seyyar satıcıdan kestane satın aldı. Erdoğan'ın İstiklal Caddesi'ndeki gezisi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın İstiklal Caddesi'ne gelişi
-Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çekilmesi
-Tramvaya binmesi
-Tramvaydan inmesi
-Seyyar satıcıdan kestane alması
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