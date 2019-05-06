Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Görüntü dökümü -Kabulden genel ve detaylar ANKARA ()
06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
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