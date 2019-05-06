Erdoğan: NATO'daki dostlarımızdan ittifakın ruhuna uygun davranmalarını bekliyoruz (2)

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI TEVCİH TÖRENİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde konuştu. Erdoğan, terörle mücadeleye değinerek, "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Şehitler tepesi belki hiç boş kalmayacaktır; ama kimsenin bu güzel ülkeyi elimizden almaya gücü yetmeyecektir. Doğrudan karşımıza çıkmaya yürekleri yetmediği için terör örgütlerini kullanarak bizi dize getirebileceklerini sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz. Bu gafiller bin yıldır olduğu gibi bundan sonra da hedeflerine ulaşamayacaklardır" dedi.



'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ, YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Sadece Ankara’da 59 şehit yakını ile gaziye 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verdiklerini kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Diğer şehirlerimizde ikamet eden şehit yakını ve gazilerimize de bizim adımıza Devlet Övünç Madalyaları ve Beratı takdim edilecektir. Şehitlik ve gazilik payesini hiçbir maddi karşılıkla kıyaslayabilmek mümkün değildir. Çünkü onlara en büyük müjdeyi Rabbimiz veriyor. Mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim’de şehitlerimizle ilgili 'Allah yolunda öldürülenlere, sakın ölüler demeyiniz; bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız'. Öyle buyuruyor. Aynı şekilde gazilerimiz için de çok büyük müjdeler var. Biz ancak şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmakla, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize layık olabilmek için çalışmakla mükellefiz. Bugün burada madalya ve beraatlar manevi birer hatıradır. Devlet olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Tazminattan maaşa, kamudan işe yerleştirmeye kadar şehit yakınlarımıza, gazilerimize tanınan pek çok hak bulunuyor."



'TOPRAKLARIMIZI KİRLETEMEYCEKLER'

Şehitlerin geride kalanlarına ve gazilere sahip çıkacak imkanlara sahip olunduğunu belirten Erdoğan, şöyle dedi:

"Hiç şüphesiz bu kardeşlerimize gösterilebilecek en büyük saygı cenaze törenlerinden başlayarak, hayatlarının her aşamasında onlara gereken hürmeti göstermek olacaktır. Milletimiz, şehit yakınlarını 'teröristler' olarak yaftalayan, hele hele bölücü terör örgütü mensuplarıyla bir tutanları asla unutmayacaktır. Bu ülkede şehadeti göze almış, 82 milyon vatandaşımız bulunduğu müddetçe Allah’ın izniyle hiçbir alçak topraklarımızı kirletemeyecektir. Rabbimizin vadettiği günlere kavuşana kadar son nefesimize, kanımızın son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğiz."



'BÜTÜN BUNLARI TEK MİLLET, TEK BAYRAK İÇİN YAPIYORUZ'

Türkiye’nin dünyada 34 farklı ülkesinde, 78 şehitliği olan bir millet olduğunu kaydeden Erdoğan, "Şehitlik ve gazilik makamı insanımız için en büyük şeref payesidir. Balkan Savaşı'ndan Çanakkale'ye, Mısır ve Suriye'den Galiçya'ya, Kafkas Cephesi'nden İstiklal Harbi'ne kadar coğrafyamızın dört bir köşesinde savaşan büyük dedelerimizin aziz hatıralarıyla büyümüş bir nesiliz. 15 Temmuz’da 7’den 70’e kadını ve erkeğiyle topyekûn millet olarak kıyam ettik. Evlatlarımızın yurtiçinde ve dışında yazdıkları kahramanlık destanlarının her gün bir yenisini duyuyoruz. Bütün bunları tek millet, tek bayrak için yapıyoruz. Tek vatan için, tek devlet için yapıyoruz."



'YANLIŞ YOLA TEVESSÜL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Vatana, ezana, bayrağa sahip çıkmak için verilen mücadelenin başka olduğunu savunan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Siyasi heba ve hevesler için nefisler, çıkarlar için verilen mücadele bambaşkadır. Bizim şu saatten sonra kendi nefsimiz veya kendi siyasi çıkarlarımız için herhangi bir yanlış yola tevessül etmemiz mümkün değildir. 40 yıla aşkın süredir siyasette, çeyrek asırdır milletin hizmetinde, 11 yıl başbakanlık, 5 yıl Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak bizim tek derdimiz ülkemiz, milletimiz, 82 milyonun geleceğidir. Tek amacımız Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırarak, evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonları için güçlü bir ülke bırakmaktır. Bu mücadelede en büyük dayanağımız kahraman askerimizdir, polisimizdir, jandarmamızdır, bekçimizdir, güvenlik koruyucumuzdur, istihbaratçımızdır. Hayatını bu davaya adamış resmi, sivil tüm alperenlerdir. Rabbim hepsinin yolunu ve bahtını açık etsin. Rabbim bu ülkeyi ve milleti ebediyete kadar kâin ve muzaffer eylesin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Erdoğan'ın konuşması

-Detay

Haber: ANKARA/