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ERDOĞAN: MURSİ KARDEŞİMİZE, ŞEHİDİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

İdris TİFTİKÇİ - İlkay DİKİCİ / İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne geldi. Basın mensuplarının Mısır Devrik Lideri Nuhammed Mursi'nin öldüğünün hatırlatılması üzerine Erdoğan,...

ERDOĞAN: MURSİ KARDEŞİMİZE, ŞEHİDİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

İdris TİFTİKÇİ - İlkay DİKİCİ / İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne geldi. Basın mensuplarının Mısır Devrik Lideri Nuhammed Mursi'nin öldüğünün hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Arabadan inerken haberi aldım maalesef mahkeme salonunda cereyan etmiş. Ben öncelikle Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Demokratik yollarla yüzde 52 gibi bir oy almak suretiyle Mısır'a Cumhurbaşkanı olan merhum Mursi'yi şu anda demokrasiyi bir tarafa koyarak, işgalci bir edayla tamamıyla darbeyle Mısır'ın başına geçen zalim Sisi bildiğiniz gibi 50'ye yakın Mısırlı'yı idam etmiştir. Batı Sisi'nin bu idamlarına hep sessiz kalmıştır. Avrupa Birliği üyesi ülkeler idamı yasaklarken, ne yazık ki Mısır'da bu katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdir. Bu iki yüzlülük değil, çok yüzlülük. Bir taraftan siz idamı yasaklayacaksınız Türkiye'nin idamı kaldırmasını isteyeceksiniz ve idamı Türkiye'ye kaldırtacaksınız ama öbür taraftan Mısır'ın bu idam mekanizmalarını çalıştırdığı bu dönemde, hatta 7 genci idam ettikleri bir haftanın içinde Mısır'da uluslararası bir toplantıya AB üyesi ülkelerin katılmasını hiçbir şeyle anmakla, anlatmak mümkün değil. 5 yıldır Mursi kardeşimiz cezaevinde. Binlerce arkadaşıyla beraber orada mahkum. Bugünde şüpheleri bir kenara koyuyorum, emri hak vaki olmak suretiyle rabbim inşallah sevgili habibi ile beraber haşr eylesin. Dualarımız onunla beraber. Tüm onunla aynı yolu yürüyen kardeşlerimin başı sağ olsun. Mısır halkının başı sağ olsun. Ailesine, yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

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-Erdoğan'ın açıklamaları 


 

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