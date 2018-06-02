Erdoğan: Millet sana Metin Temel paşanın apoletlerini sökecek fırsatı hiç bir zaman vermez (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sarf ettiği sözlere sert tepki göstererek, "Malatya'dan şahsımın bulunduğu bu iftar sofrasına, 2. Ordu komutanımızın katılmasından beyefendi rahatsız olmuş. Nasıl olur da oraya katılırmış. Haddini öyle aşıyor ki, Metin Temel paşamızın apoletlerini söküp emekli edeceğini söyleyecek kadar muvazeneyi kaybediyor. Her şeyden önce Malatya'daki iftar parti iftarı değil. Esnaf ve Sanatkarlarımızın düzenlediği bir iftar. Muharem İnce, millet sana Metin Temel paşanın apoletlerini sökecek fırsatı hiç bir zaman vermez. Ama seni o sandığa öyle bir gömer ki çok hevesli olduğun CHP Genel Başkanlığına katılacak yüzün dahi kalmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki mitingde konuştu. Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sarf ettiği sözlere sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Bugün yeni bir herze daha yumurtladı. Zeytin Dalı harekatımızın kahraman Komutanı İsmail Metin Temel paşamıza saldırmış. Sebebi; Malatya'ya gittiğimde Malatya'da Türkiye Esnaf Sanatkarlar Odası orada o akşam bir iftar verdi. Malatya'dan şahsımın bulunduğu bu iftar sofrasına, 2. Ordu komutanımızın katılmasından beyefendi rahatsız olmuş. Nasıl olur da oraya katılırmış. Haddini öyle aşıyor ki, Metin Temel paşamızın apoletlerini söküp emekli edeceğini söyleyecek kadar muvazeneyi kaybediyor. Her şeyden önce Malatya'daki iftar parti iftarı değil. Esnaf ve Sanatkarlarımızın düzenlediği bir iftar. Tüm şehir protokolü gibi elbette 2. Ordu komutanımız da oradaydı. Üstelik bizim Metin Temel paşamızla terörle mücadeleden, Zeytin Dalı harekatından gelen çok yakın da bir hukukumuz var. Muharem İnce, millet sana Metin Temel paşanın apoletlerini sökecek fırsatı hiç bir zaman vermez. Ama seni o sandığa öyle bir gömer ki çok hevesli olduğun CHP Genel Başkanlığına katılacak yüzün dahi kalmaz."



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