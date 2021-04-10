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Erdoğan: Karadeniz’in barış, huzur denizi olma temel hedefimizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Karadeniz’in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir. Ortak coğrafyamızda ne surette olursa olsun gerilimin artmasını arzu etmiyoruz” dedi.

GÜNDEM 10.04.2021, 20:23 11.04.2021, 01:28 Murat Aydın
Erdoğan: Karadeniz’in barış, huzur denizi olma temel hedefimizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Karadeniz’in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir. Ortak coğrafyamızda ne surette olursa olsun gerilimin artmasını arzu etmiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Huber Köşkü’nde gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey oturumuna başkanlık ettiler.

Konsey toplantısının ardından ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının temeli olan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in 9. toplantısının gerçekleştirildiğini dile getirerek, stratejik ortaklığın daha da tahkim edildiğini bildirdi.

“UKRAYNA’NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ VE EGEMENLİĞİNİ GÜÇLÜ BİÇİMDE SAVUNDUK”

Gerçekleştirdikleri görüşmelerde Türkiye ve Ukrayna ilişkilerini tüm veçheleriyle etraflıca ele aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü biçimde savunduk. Kırım’ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik. Ukrayna’nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi Kırım Platformu’nu desteklediğimizi belirttik” açıklamasında bulundu.

Kırım Platformu’nun Kırım Tatarları dâhil olmak üzere tüm Kırım halkları, Kırım ve Ukrayna’nın geneli için olumlu neticelere vesile olmasını arzu ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ana vatanlarını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarı kardeşlerimizin hayat standartlarının iyileştirilmesi bizim için tarihî ve insani bir mesuliyettir. Ukrayna ile bu konuda da fikir birliği içinde olduğumuzu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Kırım Tatarı soydaşları için konut ve cami inşası projeleri bulunduğuna işaret ederek, konut projesine ilişkin bugün imzalanan anlaşmayla ilk somut adımı attıklarını, cami projesinde de yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi ümit ettiklerini belirtti.

“MEVCUT KRİZİN BARIŞÇI VE DİPLOMATİK YÖNTEMLERLE ÇÖZÜLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karadeniz’in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir. Ortak coğrafyamızda ne suretle olursa olsun gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Bu minvalde kıymetli dostumla Ukrayna’nın doğusundaki güncel duruma dair fikir teatisinde bulunduk. Mevcut krizin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde sahada gözlemledikleri endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını, ateşkesin sürmesini ve ihtilafın Minsk anlaşmaları temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını temenni ettiklerini ve bu hususta gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu’nun Donbass bölgesinde zor şartlarda istikrarın tesisi ve ateşkesin devamı noktasında üstlendiği görevi sürdürdüğünü ve sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Misyonun herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan görevini yerine getirmesini önemsiyoruz. Gerekli şartların sağlanması ve gözlemcilerin can güvenliklerinin temini meselenin barışçıl yollardan halli için zaruridir. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kuruluşundan bu yana Türk büyükelçiler tarafından idare edilen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının bu en büyük misyonunun çalışmalarına bugüne kadar sağladığımız desteği bundan sonra da devam ettireceğini vurguladı.

“10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile ilişkilerde savunma sanayi alanının önemli bir boyut teşkil ettiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısını dikkate alarak dışişleri ve savunma bakanlarımızın katılımıyla iki artı iki formatında yeni bir platformda istişareleri başlattık. Bu şekilde ülkelerimiz arasındaki eş güdümü pekiştiriyoruz. İş birliğimiz hiçbir suretle üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir. Ticaret hacmimizin salgından asgari ölçüde etkilenmesi, ikili ticaretimizin oturduğu sağlam temellerin ekonomilerimizin karşılıklı olarak birbirini tamamladığını göstermektedir. Müzakerelerine devam ettiğimiz serbest ticaret anlaşmasını da en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize hızlı bir şekilde ulaşacağımıza inanıyorum. Bugün değerli dostum ile ekonomik ve beşeri bağlarımızın en önemli unsuru olan turizmi de ele aldık. Türk ve Ukrayna vatandaşları karşılıklı olarak pasaportsuz, sadece kimlik kartlarıyla birbirlerinin ülkesini ziyaret edebiliyor. Malumunuz Güvenli Turizm Sertifikası ile misafirlerimizi risklerden en uzak şekilde ağırlayacak bir sistem kurduk. Geçen seneden edindiğimiz tecrübelerle geliştirdiğimiz tedbirler ve kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Ukraynalı dostlarımızı bu yıl da güvenli bir ortamda misafir edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve heyetine ziyaretleri için teşekkür etti.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY: “TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ UKRAYNA İÇİN SON DERECE ÖNEMLİDİR”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Karadeniz’de “güvenlik ve meydan okumalara ortak karşı koyma” adımlarını kapsamlı şekilde görüştüklerini kaydederek, “Kiev’in ve Ankara’nın gerek tehdit gerekse onlara verilmesi gereken tepki konusundaki vizyonunun aynı olduğunu belirtmek istiyorum” ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “Türkiye’nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesi konusundaki desteği Ukrayna için son derece önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan söz konusu desteğin devam ettiğini ve Türkiye’nin bu yöndeki tutumunun değişmeyeceğini duyduğuma sevindim” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ramazan ayının yaklaştığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türk devletinin yönetimine ve tüm Müslümanlara ilelebet sağlık, bereket, Allah’ın merhameti ve güçlü iman dilemek istiyorum” ifadeleriyle sözlerine son verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, basın açıklaması öncesinde de iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Huber Köşkü’nde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska onuruna akşam yemeği verdi.

#ukrayna #türkiye #Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan #Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
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