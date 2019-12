ERDOĞAN: (KANAL İSTANBUL) BİRİLERİ 'YAPTIRMAYIZ' DİYE MÜTEAHHİTLERE TEHDİT SAVURUYOR

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

*"Yanı başımızda inşallah Kanal İstanbul projesi hayata geçecek.

"Fakat daha şimdiden Kanal İstanbul ile ilgili birileri 'yapamazsınız', 'yaptırmayız' diyorlar".

"Sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki! Bu millet size bu ülkede iktidarı vermez. Niye? Siz, yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışının ardından İstanbul Havalimanı'nın 50 milyonuncu yolcuyu ağırladığını açıkladı.

Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışının ardından İstanbul Havalimanı'nın 50 milyonuncu yolcuyu ağırladığını açıkladı. Erdoğan, "Tam kapasite ile Nisan hizmet vermeye başlayan havalimanımızda bugün 50 milyonuncu yolcuya ulaşıldı. Bir saat kadar önce onu da ABD'ye uğurlamak için kendileriyle bir merasim düzenlendi. Böylece ilk etabın kapasitesi olan 90 milyon yolcu kapasitesi hedefine kısa sürede ulaşılacağı anlaşılıyor" dedi. Öte yandan Erdoğan, ailesiyle birlikte ABD'nin New York şehrine giden ve İstanbul Havalimanı'nın ağırladığı 50 milyonuncu yolcu olan Kerem Kobanbay'a da plaket verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 'Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi Açılışı' ile 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, islam bilim ve teknoloji tarihine katkıları nedeniyle Prof. Dr. Fuat Sezgin'i rahmetle andı. İslam ve bilim tarihinde önemli yere sahip isimlerin her birinin medeniyetin altın sahifelerini teşkil ettiğini kaydeden Erdoğan, "Bu muhteşem birikimin tanıtımı için çaba harcayan herkese teşekkür ediyorum. Tarih bugün bize, geçmişimizi kucaklama yanında geleceğimizi kurma fırsatı da veriyor. Semerkant'tan Kurtubaya kadar böyle büyük bir medeniyet inşa eden bir milletin mensubu olduğumuzu asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Asırlar boyunca İstanbul'u, Kahire'yi, Şam'ı, Bağdat'ı, birer bilim ve kültür merkezi haline getiren İslam dünyasının yeniden tarihine yaraşır bir dirilişi gerçekleştirmesi mümkündür. Sergiyi her yaştan ziyaret edecek kardeşlerimizin ama özellikle de evlatlarımızın medeniyet perspektiflerinin genişleyeceğine, zenginleşeceğine inanıyorum" diye konuştu.

"İSLAM MEDENİYETİ İLİM VE İRFAN MEDENİYETİDİR"

İslam medeniyetinin bir ilim ve irfan medeniyeti olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örneği algoritmaya ismini veren El-Harezmi'dir. Açıların pergelle ölçümünü geometriye kazandıran El Kindî'dir. Ondalık kesirleri geliştiren El-Kaşi'dir. Dünyanın güneşe uzaklığını ölçen gündönümü, gece-gündüz eşitliği hakkında Toledo'da 400'den fazla rasat yapan El-Zakari'dir. Mikroskop ve teleskop çalışmalarının temelini kuran El-Hişam'dır. Görme olayına bilimsel açıklama getiren El Heysem'dir. Farabi, Medinetü'l Farıza eseriyle Hobbes ve Rousseau'ya ilham kaynağı olmuştur. İbn-i Haldun ise sosyoloji alanında Montesquieu ve Durkheim'e ışık tutmuştur. Bilimi dünü ve bugünü ile yalnızca Batı'ya hassetmek ve müslüman alimleri yok saymak şayet kasıtlı değilse ancak cehaletle izah edilebilir" diye konuştu.

Erdoğan, "Bugün ilim ve teknoloji sahasında ulusal ve uluslararası seviyede büyük atılımlar gerçekleştirmenin gayreti içindeyiz. İnsanlığın bilim ve teknolojiye baktığı nokta gerçekten hayranlık uyandırıcıdır. İslam bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla bu zenginliğin yeniden keşfedilmesini sağlayan Fuat Sezgin hocamız, bize neyi kaybettiğimizi hatırlatmıştır. Kendisi 'Türkiye'de büyük bir uyanma başladı' derken sahip olduğu büyük birikime bakarak konuşuyordu. Ülkemizin Fuat Sezgin hoca gibi bir deryayı çok geç keşfetmesi en büyük kaybımız olmuştur. Hocamızın, 'İslam medeniyetinin büyüklüğünü kendi insanımıza anlatmak Batılılara anlatmaktan zordur' tespiti acı bir gerçeği ifade ediyor. Yıllarca bu milleti aşağılık kompleksi bataklığında çırpınmaya zorlayanların istediği de tam olarak buydu. Geçmişte ilim adına hiçbir şey yapılmıyor muydu? Elbette yapılıyordu ama ilk düğme yanlış iliklenince, başlangıç noktası hatalı olunca sonuçlara ulaşılamıyordu. Üniversitelerimiz başta olmak üzere bu konuda öncülük etmesi gereken kurumlarımız asli işleri yerine öğrencilerin kılık kıyafeti gibi meselelerle uğraştıkları için ilim adına mesafe kat etmek mümkün olamıyordu. Biz işte bu yanlışlığı düzelttik" dedi.

"200 MİLYON KAPASİTEYE DOĞRU YÜRÜYECEĞİZ"

Erdoğan, "Tam kapasite ile Nisan hizmet vermeye başlayan havalimanımızda bugün 50 milyonuncu yolcuya ulaşıldı. Bir saat kadar önce onu da ABD'ye uğurlamak için kendileriyle bir merasim düzenlendi. Böylece ilk etabın kapasitesi olan 90 milyon yolcu kapasitesi hedefine kısa sürede ulaşılacağı anlaşılıyor. Bu da bize, 150 milyon yolcu kapasitesi ile ilgili çalışmaları hızlandırmamız gerektiğini gösteriyoruz. Ardından da 200 milyon kapasiteye doğru yürüyeceğiz" dedi.

"SAVUNMA SANAYİMİZİ 700'Ü AŞKIN PROJEYİ AYNI ANDA YÜRÜTÜYORUZ"

"Bilim ve teknolojinin lokomotifi olan savunma sanayide yaptıklarımız da çok önemli" diyen Erdoğan ,"Daha dün denizaltı filosunun ilk ürününün denize indirilmesi törenine katıldık. Savunma sanayimizi denizde, karada ve havada güçlü kılacak 700'ü aşkın projeyi aynı anda yürütüyoruz. İnsansız hava aracı teknolojisinde dünyanın ilk dört ülkesinden birisiyiz. Cuma günü inşallah Türkiye'nin otomobili projesinin tanıtım törenine katılacağız. Uzaydan, denizlerin altına kadar her yerde rabbimizin bize verdiği zenginlikleri keşfetmenin, faydaya dönüştürmenin çalışmaları içindeyiz. İnşallah 2053 ve 2071 vizyonlarımızda hedeflerimize ulaşmış, medeniyetimizin yükselişinin müjdesini insanımızla paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

Konuşmasında Kanal İstanbul projesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Yanı başımızda inşallah Kanal İstanbul projesi hayata geçecek. Fakat daha şimdiden Kanal İstanbul ile ilgili birileri 'yapamazsınız', 'yaptırmayız' diyorlar. Müteahhitlere de tehdit savuruyorlar. Ne diyorlar müteahhitlere 'Sakın bu ihaleye katılmayın. Eğer katılacak olursanız biz iktidara geliyoruz. Geldiğimizde sizin aldığınız bu ihaleyi iptal ederiz". Sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki! Bu millet size bu ülkede iktidarı vermez. Niye? Siz, yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız. Dikili ağacınız yok bu ülkede. Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz. Bunlar 'gezici' değil mi? Gezici... Biz ise, işte daha kısa bir süre önce 11 milyon fidan ve ağacı diken bir iktidarız. İstanbul'da bir boğazımız var. Siz 'independen' olayını unutuyor musunuz? Orada o tanker 7, 8 ay yanarken, hiç sordunuz mu acaba 'neden böyle oldu?' Zaman zaman yalılara bindiren kuru yük gemilerini, tankerleri görmüyor musunuz? Hepsinden öte Montrö Antlaşması Türkiye'ye ne kazandırmıştır ne kaybettirmiştir? Acaba bunu hiç düşündünüz mü? İnanın bunların böyle bir derdi yoktur. Şimdi Kanal İstanbul ile onlara bunu anlatacağız, göstereceğiz ve bunu görecekler. Bunlara sorsan, Marmaray da olmazdı, Avrasya Tüneli de olmazdı, 3'üncü köprüde olmazdı, Osmangazi Köprüsü de olmazdı. Yaptık mı? Yaptık. 3 saate İstanbul'dan İzmir'e gidiyor muyuz gidiyoruz.

50 MİLYONUNCU YOLCU

Öte yandan 6 Nisan'da Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen 'Büyük Göç'ün ardından, İstanbul Havalimanı bugün itibari ile toplamda 50 milyonuncu yolcuyu ağırladı.

İstanbul'dan New York'a seyahat eden Kobanbay ailesinden Kerem Kobanbay ile Aslıhan Zehra Kobanbay, Beliz Kobanbay, Bade Kobanbay'a uçuşları öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan tarafından '50 milyonuncu yolcu plaketi' takdim edildi. Ayrıca İGA Yönetim Kurulu üyesi Cemal Kalyoncu, Kobanbay Ailesi'ne 2 adet İGA PASS Premium üyeliği ile THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da tüm aile üyelerine 2020 yılı içerisinde kullanabilecekleri açık bilet hediye etti.

